Dordogne : le résistant Ralph Finkler est décédé

La Dordogne perd l'un de ses grands hommes. Ralph Finkler est décédé à l'âge de 96 ans à Périgueux. Il était une figure de la résistance, connu pour avoir toujours témoigné des horreurs de la guerre, notamment auprès des plus jeunes, pour qu'on n'oublie jamais.

Engagé dans la résistance à 18 ans

Ralph Finkler est né en 1925. Cet Alsacien avait dû fuir sa région pendant la seconde guerre mondiale. Il avait trouvé refuge en Périgord où il était rentré dans la résistance. Plusieurs épisodes tragiques ont marqué son engagement. Il fut notamment le seul survivant à Veyrines-de-Domme, en 1944, lorsque lui et quatre de ses camarades, des guerilleros espagnols, furent piégés par une milice mobile.

Après la guerre, il avait consacré sa vie au devoir de mémoire. Membre de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, décoré de la Légion d'honneur, il avait multipliés les interventions dans les écoles, les collèges et lycées. "Trop de Français ignorent encore leur histoire. Je me suis engagé à 18 ans contre le fascisme et depuis ma lutte n'a pas varié . Aujourd'hui il faut lutter contre le néo-fascisme qui prend des formes nouvelles avec la religion. Les jeunes doivent en connaître les dangers", confiait-il en 2015 à France Bleu Périgord.

Un travail de mémoire

Il s'était également engagé pour perpétuer la mémoire de ses camarades. Il avait mené en 2008 un travail de restauration de la tombe des morts de Veyrines. Il avait bataillé aussi pour la pose d'une plaque à Périgueux pour rappeler la Rafle du Palace.

Avec la mort de Ralph Finkler, la Dordogne perd en moins de trois jours deux de ses figures de la résistance. Un autre témoin de la seconde guerre mondiale, René Chouet, s'est éteint cette semaine.