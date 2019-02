Dordogne : le retour des gilets jaunes sur le rond-point à Trélissac

Pour le treizième week-end de mobilisation, et en attendant la prochaine manifestation départementale, les gilets jaunes de Trélissac ont choisi de retourner sur un rond-point. Un choix symbolique, et nécessaire selon eux pour montrer qu'ils sont toujours mobilisés.

Trélissac, France

Pas de manifestation départementale des gilets jaunes pour ce treizième week-end de mobilisation en Dordogne, mais pour beaucoup d'entre eux, pas question de rester invisible. À Trélissac, ils ont décidé de raviver leur nouveau quartier général, et surtout, de se remontrer sur le rond-point.

Ce samedi matin, une bonne trentaine d'entre eux s'y est rassemblée. Au programme : distribution de soupe, et de tracts pour mobiliser le plus de personnes possibles à Sarlat, le week-end prochain, jour de troisième manifestation départementale.

Sauf que le nouveau QG, un supermarché à l'abandon, est un peu trop éloigné de la route. Fini les personnes qui s'arrêtent pour donner à manger, ou qui font un signe d'encouragement. Alors pour Jean-Michel, redescendre sur le rond-point, c'était une évidence : "C'est comme ça qu'on se fait le mieux voir, et c'est là que ce sont produits les premiers échanges, qui ont été constructifs et riches."

Retourner sur le rond-point pour mieux se relancer

À côté de lui, emmitouflée et tout sourire, Tatou interpelle les automobilistes à propos de la manifestation de Sarlat. Heureuse de retrouver le rond-point, une base pour mieux se relancer : "Tout ce travail pour se fédérer demande beaucoup de réunions et beaucoup de temps, ce qui fait qu'on ne peut pas être présent partout. Le choix du rond-point, avec le temps, peut-être que ça s’essouffle, mais d'autres actions prennent le dessus."

Les gilets jaunes de Trélissac ont interpellé les automobilistes avec le sourire, à propos de la prochaine manifestation départementale à Sarlat, le 16 février. © Radio France - Noémie Philippot

On ne demande pas une révolution, on demande simplement qu'on fasse attention aux gens les plus pauvres." - Philippe, gilets jaunes de Trélissac

Philippe s'est installé sur une autre voie d'accès du rond-point. Pour lui, revenir ici, c'est tout un symbole pour lui : "On veut leur montrer qu'on ne veut pas lâcher, et qu'on veut toujours la même chose. Augmenter le pouvoir d'achat, que les gens vivent mieux. On ne demande pas une révolution, on demande simplement qu'on fasse attention aux gens les plus pauvres." Alors même s'ils étaient loin d'être aussi nombreux qu'à leur début sur les ronds-points, les gilets jaunes de Trélissac étaient plus déterminés que jamais. Au treizième week-end de mobilisation, ce qui compte, c'est de montrer le gilet.