Dordogne : le réveillon solidaire de Périgueux "renforce les personnes"

Ici, on entre et on sort comme on veut. Tout le monde est bienvenue, salle du rio dans le quartier du Toulon, pour vivre un moment chaleureux.

Périgueux, France

Tout y est : sapins, tables décorées de rouge et de vert. La salle du rio, près de l'église du Toulon à Périgueux, a pris ses couleurs de Noël pour le réveillon solidaire organisé par trois associations : le Point Chaud, la Bonne Soupe, et la Société Saint-Vincent-de-Paul, avec l'aide entre autre de la municipalité.

Ici, c'est simple : tout le monde peut venir, on entre et on sort comme on veut au fil de la soirée. Un repas gratuit, avec de la soupe préparée par les bénévoles, du foie gras, un poulet farci en partie offert par un traiteur, et les traditionnelles bûches de Noël, apportée encore une fois par les bénévoles. Le but : offrir un moment chaleureux et convivial à ceux qui vivent seuls, et/ou n'ont pas les moyens de s'offrir un repas de fête.

Ce sont les bénévoles qui ont préparé la soupe dans une grande marmite. Ils prévoient d'assurer une centaine de repas. © Radio France - Noémie Philippot

À neuf ans, Mattéo a déjà passé deux réveillons ici, "toujours joyeux" sourit-il, avec les yeux qui brillent, "puis surtout que c'est gratuit ! C'est une association donc c'est sympa. Les gens qui sont dans la rue, ici ils peuvent se réfugier, manger, donc c'est bien je trouve." Son père est venu avec des amis, comme Simon. Pour lui, venir ici, c'est prendre des forces pour les jours plus durs : "Je suis là pour l'ambiance, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. On essaie de faire avec les moyens qu'on a. Ça renforce les personnes, ça aide à être plus solide."

C'est festif, c'est génial, le repas est super bon, est surtout, surtout, il n'y a pas de stéréotypes." Aurore, une habituée du réveillon solidaire.

Assise quelques tables plus loin, Aurore ne manquerait le rendez-vous pour rien au monde. Elle estime qu'elle et son ami pourraient s'offrir un repas de fête, mais la question financière n'est pas l'argument principal pour venir ici : "C'est festif, c'est génial, le repas est super bon, est surtout, surtout, il n'y a pas de stéréotypes. Tout le monde est égal, tout le monde est ensemble. _Quelque soit l'âge, le revenu, la couleur de peau, on est tous ensemble et on ne fait que partager un repas, et ça c'est super bien." C_ela fait trois ans qu'Aurore habite à Périgueux, et trois ans qu'elle vient au réveillon solidaire.

Dès le début du repas, tous les bénéficiaires saluent le travail "formidable" des bénévoles - une quinzaine ce lundi, et ont tous ce même mot pour eux : merci.