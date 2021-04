Dordogne : le salon de coiffure de Saint-Saud-Lacoussière cherche désespérément un repreneur

C'est un salon qui sur le papier a tout pour plaire. "Il est sur la place principale de Saint-Saud-Lacoussière. Il est en face d'un parking. Il est de plain-pied, donc pas de problème pour l'accès handicapé. Il est climatisé. La personne qui arriverait pourrait se mettre à travailler dès le lendemain", explique Bernadette Brun. Depuis deux ans, elle essaie de retrouver un repreneur pour son salon de coiffure, sans succès.

Un salon fermé depuis plus de trois mois

Sauf que le temps presse, Bernadette Brun a donné son dernier coup de ciseau le 31 décembre dernier, après avoir repoussé au maximum son départ à la retraite. Les habitants doivent depuis trouver une autre solution pour se faire couper les cheveux.

"Au départ, je pensais que je le vendrais assez rapidement. Le prix me paraissait attractif. D'un point de vue comptable, il n'y a aucun soucis. D'ailleurs, tout le monde me disait : "tu vas trouver un repreneur rapidement". On en est loin !" Alors elle s'interroge, rejet de la ruralité, une profession qui n'attire plus les jeunes.

Une participation à "SOS villages"

Bernadette vend son valon avec tout le matériel - Bernadette Brun

En mars dernier, comme une dernière chance, elle a participé à l'opération "SOS villages" du journal de 13h de TF1. Quatre personnes se sont présentées depuis, dont deux avec un projet qui semble prometteur. Mais le reconfinement a tout mis sur pause et elle continue à payer les charges.

Si vous avez une formation pour faire coiffeur et que vous êtes intéressé pour vous installer à Saint-Saud-Lacoussière, vous pouvez contacter Bernadette au 05 53 56 98 66.