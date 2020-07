Dordogne : le Sans-Réserve de Périgueux signe la lettre ouverte pour la reprise des concerts

Près de 1.500 salles de spectacles, tourneurs et artistes ont signé une lettre ouverte adressée au gouvernement ce jeudi 23 juillet pour demander des précisions et un calendrier sur la reprise des concerts et des spectacles. Pour le moment et depuis le 31 mai dernier, les structures ne peuvent plus organiser de concerts ou de spectacles avec un public debout. Cette mesure a été décidée par décret pour limiter la propagation du coronavirus. Les salles de concerts et de spectacles demandent à pouvoir reprendre leurs activités comme le font déjà les restaurants, les cafés ou encore les cinémas et les clubs sportifs.

Nous nous sentons abandonnés et méprisés par nos partenaires publics." Extrait de la lettre ouverte

IAM, Matthieu Chédid ou encore Jane Birkin parmi les signataires

Parmi les signataires, de nombreux artistes comme Pomme, Matthieu Chédid, Sanseverino ou encore Yaël Naim. Il y a aussi des salles de spectacles comme la salle la Sirène à La Rochelle ou encore le Sans-Réserve à Périgueux. La salle de concerts et de spectacle périgourdine est le 65e signataire dans la liste. Le Sans-Réserve organise pour l'été des concerts déambulatoires pour permettre aux artistes de se produire en plein air face à un public. Le prochain rendez-vous c'est ce vendredi, dans le quartier du Gour-de-l'Arche à Périgueux.