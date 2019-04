Dordogne : "Le service civique m'a aidé de partout" dit une jeune femme en service civique

Périgueux, France

Plus de 1900 jeunes ont déjà réalisé un service civique en Dordogne, depuis la création du dispositif il y a neuf ans.

C'est ce qui ressort de la présentation d'une étude sur l'impact du service civique dans la trajectoire des jeunes en Périgord présentée.

En 2018, 523 jeunes de 16 à 25 ans ont bénéficié de cet engagement de 6 mois à 1 an pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans le domaine de la solidarité, de l'éducation, du sport ou encore des loisirs.

Le profil type du jeune en service civique en Dordogne est une jeune femme de 21/22 ans avec un niveau scolaire inférieur ou égal au BAC dans 75% des cas. Et parfois justement, ce service civique sauve littéralement certains jeunes. C'est le cas de Tiffany, aujourd'hui âgée de 18 ans.

Elle est en service civique à la ligue de l'enseignement en Dordogne. Mais avant d'en arriver là, elle a beaucoup galéré, après avoir quitté le collège dès l'âge de 15 ans.

"J'avais envie de rentrer vite dans le travail, et j'avais des difficultés personnelles qui fait que j'avais besoin d'argent pour aider ma famille" dit Tiffany

Ouverture aux réfugiés

S'en suit une recherche de CAP ou de Bac Pro. Mais là encore, ça ne colle pas. Finalement, la jeune fille entre dans le dispositif de garantie jeune avec la mission locale et trouve un stage à la ligue de l'enseignement. Tiffany finit donc par décrocher son service civique le 15 septembre dernier. Un an de répit, d'apprentissage aussi. La jeune femme intervient aujourd'hui régulièrement dans les établissements scolaires.Et elle adore ça. ll estime que le service civique l'a sauvée.

"Sauver c'est un petit mot pour moi, cela m'a tiré vers le haut, je suis montée sur une échelle, tellement haute pour moi qu'aujourd'hui je me sens bien dans ma tête et dans mon corps" dit-elle

Désormais le projet est d'ouvrir plus largement encore le service civique et de faire bénéficier de ce service civique aux jeunes réfugiés qui arrivent en Dordogne. C'est en tout cas le projet mené par Hervé Simon, directeur adjoint de la DDCSPP, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

"Il y a 80 jeunes réfugiés de 18-25 ans qui sont présents en Dordogne. Et parmi eux, il y en a 20 par an qui sont brutalement transplantés vers la Dordogne et le service civique est vraiment l'outil pour les aider à comprendre le fonctionnement de la société et les intégrer" dit Hervé Simon

A noter qu'un ou une volontaire en service civique touche un peu moins de 600 euros tout compris chaque mois. Si vous souhaitez obtenir un service civique, sachez qu'il est possible de rester étudiant ou salarié dans le même temps.