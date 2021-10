Dordogne : des camions pour nettoyer les points d'apport volontaire malodorants, mais "pas avant 2023"

C'est Elizabeth qui a appelé France Bleu Périgord pour dire son exaspération directement au président du Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), Pascal Protano, invité du 6-9 ce vendredi 1er octobre : "Moi les poubelles sont pratiquement devant ma porte, juste en face de chez moi. Personne ne parle des odeurs ! Quand il fait 30 degrés, c'est intenable. Et ça fait déchetterie, ça fait tout, c'est malodorant même en automne".

Deux camions supplémentaires à 400 000 euros pièce

Le président du SMD3 reconnaît que "le problème des odeurs est un problème majeur". C'est surtout le cas sur le secteur du Grand Périgueux, et celui de Neuvic, Saint-Léon-sur-L'Isle, Montrem et Saint-Astier, sur la communauté de communes Isle-Vern-Salembre en Périgord. Les containers y sont enterrés, et leur nettoyage nécessite un type de camions particuliers dont manque le SMD3.

On a acheté des camions, mais à cause de la crise sanitaire et des pénuries de composants chez les constructeurs, on ne pourra les avoir que dans deux ans

Il y a pour le moment deux lavages par an, contre six par an sur les autres secteurs du département : "On a acheté des camions, mais à cause de la crise sanitaire et des pénuries de composants chez les constructeurs, on ne pourra les avoir que dans deux ans". Chaque camion de lavage coûte 400 000 euros au SMD3, qui en a commandé deux pour le moment. "En attendant", ajoute Pascal Protano, "on va employer une société qui fait du nettoyage de borne et on passera plus souvent, notamment en périodes de chaleur" pour nettoyer les bornes. Le nombre de passages va doubler, ajoute Sylvain Marty, le directeur du SMD3.

Les dépôts sauvages bientôt verbalisés

Pour le problème des dépôts sauvages autour des points d'apport volontaires, le SMD3 est mieux armé, assure Sylvain Marty. Une quinzaine d'anciens rippers des camions poubelles, lorsque la collecte se faisait encore en porte-à-porte, ont été reconvertis en "équipes de repasse" pour ramasser les sacs et déchets déposés en dehors des bacs de collecte. Selon le SMD3, ils passent au minimum une fois par semaine sur chaque borne.

Selon le SMD3, le problème des dépôts sauvages est moins important que les images publiées chaque jour ou presque sur les réseaux sociaux ne peuvent le laisser penser. Ils sont surtout concentrés sur le Mussidanais. Les dépôts sauvages représentent entre 2 et 4% du tonnage ramassé dans les bornes, selon Sylvain Marty. Soit entre 1600 et 3200 tonnes par an, sur un total de 80 000 tonnes.

Pascal Protano annonce que des agents seront bientôt employés à verbaliser ceux qui déposent leurs déchets autour des bacs, grâce à une technique déjà éprouvée ailleurs en France : l'ouverture des sacs de déchets pour remonter jusqu'à leurs propriétaires.