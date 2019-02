Dordogne : le stand de proximité du Grand Débat national fait étape à la Poste de Périgueux.

Périgueux, France

La tâche n'est pas simple pour les deux étudiants de Sciences Po qui animent le stand de proximité, installé dans un recoin de la Poste centrale de Périgueux : tenter de convaincre ceux qui sont venus déposer de l'argent ou retirer un recommandé de prendre quelques minutes pour remplir les formulaires du Grand Débat. Face aux nombreux refus, Thibault garde le sourire. "Ça dépend des endroits, ça dépend des journées, çà dépend des lieux", explique-t-il. "Dans une gare, dans une Poste, nous n'allons pas trouver les mêmes réactions poursuit-il. On a des gens qui sont très intéressés et qui n'en avaient pas connaissance, et des personnes qui sont venus exceptionnellement dans ces lieux pour çà. L'idée, c'est vraiment d'inviter ces personnes à contribuer par écrit sur notre stand. Dans ce cas-là, on est là pour les aider, pour répondre à leurs question. Nous pouvons également simplement renseigner sur la tenue du Grand Débat, quels sont les dispositifs mis en oeuvre pour aller recueillir la parole des gens et leur contribution.

Des questionnaires à remplir

Assises sur un tabouret, Sylvie une habitante de Blis-et-Born, à une vingtaine de km de Périgueux, a pris quelques minutes de son temps pour répondre aux questions du fascicule "transition écologique. "Je crois qu'on peut quand-même jouer le jeu" estime-t-elle. Je ne dis pas que je ne sois pas légèrement sceptique, mais si personne ne joue le jeu, on aura beaucoup de mal à savoir si ce genre d'opération peut porter ses fruits, donc il faut quand-même à son niveau essayer de répondre"

Après son passage à Périgueux, le stand de proximité se rendra à Angoulême, la Rochelle, Niort et Poitiers.