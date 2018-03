Dordogne, France

Le conseil départemental doit voter ce vendredi une hausse de 1.5% du taux d'imposition du département sur le foncier bâti. Soit un taux d'imposition établi à 25.98%.

Ce qui représente en moyenne 50 centimes d'euros en plus par mois et par foyer et 6 euros en plus sur l'année. Au total le produit de cette taxe foncière représente 110 millions d'euros de ressources pour le département. Un argent indispensable estime Germinal Peiro, qui rappelle que les dépenses liées à l'aide sociale des plus modestes ou des personnes âgées augmentent régulièrement.

"Il faut relativiser, 1.5% c'est à peine l'inflation aujourd'hui, c'est 50 centimes par mois et par foyer, et au total depuis le début cela fait 30 euros par an par contribuable" dit le président du conseil départemental

"Cet argent on ne le jette pas par les fenêtres. Il faut savoir que les Périgourdins payent 110 millions d'euros en impôts, et le département leur rend 234 millions d 'euros avec les dépenses d'aides sociales pour les personnes handicapées, âgées, mais aussi les enfants dont nous nous occupons parce que malheureusement les familles ne peuvent plus s'en occuper.