Dordogne : le timbre Lascaux en compétition pour être le plus beau de l'année 2019

Dordogne, France

Le timbre Lascaux, édité en avril 2019 fait partie de la sélection de la poste pour devenir le plus beau timbre de l'année dernière.

La Poste organise cette élection pour la 29e fois. Quatre catégories sont proposées aux internautes. Les timbres, les carnets, les blocs, et les collectors. Il est aussi possible de voter pour la plus belle oblitération par exemple.

Les timbres Lascaux présentés au centre international d'art pariétal © Radio France - Antoine Balandra

L'an dernier, plus de 27.000 votants avaient participé. Et cette année, le timbre Lascaux, imaginé par la graveuse et artiste Elsa Catelin et tiré à 700.050 exemplaires seulement fait partie de la sélection. Un timbre en taille douce, donc en léger relief, imprimé à l'usine du timbre de Boulazac, en Périgord.

Il avait été dévoilé et mis en vente en avant première à Montignac le 26 avril dernier.

Cela faisait plus de 40 ans que Lascaux attendait son nouveau timbre. Pour voter, c'est ici !