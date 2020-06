Dordogne : le Tour du Limousin maintenu cet été avec une étape en Périgord

Tout n'est pas annulé cet été en Périgord à cause de l'épidémie de coronavirus. Le Tour du Limousin est maintenu. La 53e édition se déroulera entre le lundi 18 et le vendredi 21 août prochain. L'étape du mardi 19 août se déroule en Dordogne avec un parcours entre la base de Rouffiac et le Grand étang de Saint-Estèphe.

On ne connaît pas encore le nom ni le nombre d'équipes cyclistes engagés.

Mardi 18 août : Couzeix (87) - Evaux-les-Bains (23)

Mercredi 19 août : Base départementale de Rouffiac - Grand étang de Saint-Estèphe

Jeudi 20 août : Ussac (19) - Chamberet (19)

Vendredi 21 août : Lac de Saint-Pardoux (87) - Limoges (87)