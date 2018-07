Dordogne, France

C'est un événement inédit pour la commune de Sarliac sur l'Isle. Ce jeudi 19 juillet, le président de la République va inaugurer la toute nouvelle maison des services publics tout juste terminée.

Quelques heures avant cette venue très attendue, la petite commune qui ne compte pas plus de 1.000 habitants multiplie les préparatifs pour que tout soit parfait.

La mairie repeinte pour l'occasion

Les agents communaux, ainsi que des agents du Grand Périgueux venus en renfort, concentrent notamment leurs efforts sur la mairie fraîchement repeinte pour l'occasion mais aussi sur la salle des fêtes. "On nettoie toutes les vitres, le sol et même les radiateurs, tout doit être nickel" explique une habitante.

Tous les employés municipaux sont mobilisés pour préparer la venue d'Emmanuel Macron © Radio France - Manon Derdevet

A l'intérieur de la salle, d'autres employés installent une scène et une grande table pour les élus et le Président de la République. "On est en pleine effervescence, on arrête pas depuis une semaine" confie une adjointe au maire.

"On est en pleine effervescence"

Des barrières de sécurité ont été installées dans le village pour la visite du président et le maire Alain Buffière peaufine les derniers détails. "On a fait un petit lifting aux arbres de la commune et il ne reste que quelques détails à régler mais nous seront prêts pour recevoir le président" assure l'élu.

Emmanuel Macron vient surtout pour visiter la nouvelle maison des services publics. Karima s'est installée il y a quelques jours dans son agence postale toute neuve et elle a déjà tout prévu, jusqu'à la tenue qu'elle va porter quand elle rencontrera le président. "J'ai choisi une tenue sobre. Une petite robe noire qui arrive aux genoux" explique cette habitante qui avoue stresser un peu. "C'est rare de rencontrer un président mais j'ai hâte".

L'agence postale de la nouvelle maison des services publics a ouvert il y a quelques jours © Radio France - Manon Derdevet

Du côté des commerçants aussi on se prépare, Gilles a taillé les plantes devant sa boulangerie. "Au début quand on nous a dit que le président allait venir, on n'y a pas cru, on pensait que c'était un canular" explique l'artisan.

Emmanuel Macron sera à Sarliac sur l'Isle jeudi en fin de journée et les habitants seront fin prêts.