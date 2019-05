Dordogne : les 500 motards de la Grappe de Cyrano profiteront d'une météo idéale

La 32ème édition de l'enduro-moto rayonnera autour du Buisson de Cadouin, samedi et dimanche. L'an dernier la deuxième journée de compétition avait dû être annulée à cause de la pluie, mais cette fois la météo s'annonce idéale pour les pilotes et pour les 25.000 spectateurs

Le Buisson-de-Cadouin, France

Quelque 500 motards sont au rendez-vous de la 32ème grappe de Cyrano, samedi et dimanche autour du Buisson-de-Cadouin. A côté des meilleurs Français, pas moins d'une centaine de Belges sont engagés, une quinzaine de Britanniques et autant d'Italiens, plus une demi-douzaine d'Espagnol. Treize pilotes professionnels "inter" sont au départ, dont le double champion du monde d'enduro Jamie Mc Canney, petit prodige de 21 ans originaire de l'île de Man sur Yamaha, et un autre double champion du monde : Johnny Aubert, pilote officiel Gas-Gas. Deux filles championnes du monde par équipe sont également engagées : la Normande Audrey Rossat et Blandine Dufrene (d'Aspiran dans l'Hérault). Le vainqueur de l'an dernier, Julien Gauthier, du Puy en Velay, est également de retour.

Même les champions mettent parfois le pied à terre - MC Grappe de Cyrano

La journée de vendredi est consacrée aux vérifications techniques, mais certains champions sont arrivés depuis le début de la semaine pour découvrir les 450 kilomètres du parcours et surtout les 70 kilomètres de "spéciales"chronométrées : samedi matin à St-Germain de Belvès et St-Cybranet, samedi après-midi à St-Romain de Monpazier et au Buisson de Cadouin, avant une épreuve Xtrem samedi à 18h dans la carrière du Buisson-de-Cadouin, réservée aux 40 meilleurs du classement. Dimanche, les spéciales sont situées à Marcillac-St-Quentin, Tursac, Fouleix, et enfin au Buisson de Cadouin (toujours dans dans la carrière).

Une épreuve pour VTT électriques

La grande nouveauté cette année sur la Grappe de Cyrano, c'est l'organisation de la première manche du trophée de France de VTT électrique : dimanche, une trentaine d'E-VTT feront deux boucles de 30 kilomètres entre le Buisson et Cadouin, pour finir sur un circuit en face de la carrière du Buisson. D'ailleurs les organisateurs conseillent aux les amateurs de spectacle de se concentrer sur cette carrière pendant ces deux journées de course, pour assister aux spéciales, à la course Xtrem du samedi à 18h, ou encore à l'épreuve de VTT électrique du dimanche ; le stationnement sur place est impossible mais des navettes gratuites les emmèneront depuis les parkings,

En 2018, lors de la 31ème édition autour des Eyzies, la deuxième journée de compétition avait dû être annulée à cause du déluge de la nuit, et le classement général avait été figé le samedi soir, pour la victoire de Julien Gauthier, du Puy en Velay. Cette année, quelques averses sont prévues samedi, mais le temps s'annonce sec dimanche avec des éclaircies.