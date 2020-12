Dordogne : les acheteurs n'auront pas le droit de sentir et de toucher les truffes sur les marchés

Les premiers marchés aux truffes ouvrent ce jeudi 3 décembre en Dordogne. Des marchés contrariés cette saison à cause de l'épidémie sanitaire. Les acheteurs n'ont plus le droit de toucher et de sentir les truffes. Ils devront faire confiance aux contrôleurs.

Les marchés aux truffes de Terrasson, Excideuil et Saint-Astier ont ouvert ce jeudi 3 décembre en Dordogne avec un protocole sanitaire renforcé détaille sur France Bleu Périgord le président de la Fédération des trufficulteurs de Dordogne, Alain Klemeniuk. La saison de la truffe débute entre fin novembre et fin février en Périgord.

Alain Klemeniuk, président de la Fédérations des trufficulteurs de Dordogne Copier

Des marchés délocalisés à l'extérieur

Les marchés devront obligatoirement se tenir à l'extérieur, explique Alain Klemeniuk, il y aura des distances entre les étals et pour la première fois "les acheteurs ne pourront ni sentir, ni toucher les truffes" pour éviter les contaminations au coronavirus. "Cette année, les acheteurs vont devoir vraiment faire confiance aux contrôleurs", déclare le président de la Fédération. Les acheteurs pour le moment, ne viennent que de Dordogne, "on attends le 15 décembre, pour qu'il n'y ait plus de limite de distance" et que les clients puissent venir, même de l'étranger.

Moins de clients professionnels jusqu'à janvier

En revanche, il risque d'y avoir peu de clients professionnels car les restaurants sont fermés au moins jusqu'au 20 janvier prochain. Selon Alain Klemeniuk, "la moitié des ventes de décembre sont réalisées par les professionnels, l'autre moitié par les particuliers". Les prix des truffes devraient être intéressants à l'ouverture des marchés car il y aura de l'offre et, au moins jusqu'au 15 décembre, moins de demandes mais le président de la Fédération estime que cela va vite se réguler et que tout dépend de la qualité et de quantité des truffes.

Pour les apporteurs, il risque de manquer des emplacements à cause de l'espacement des étals, "il faut qu'ils s'organisent avec les gérants des marchés".

à lire aussi La liste des marchés aux truffes qui ouvrent la semaine prochaine en Dordogne