Dordogne : les animaux du parc du Thot recyclent votre sapin de Noël

Si vous ne voulez pas déposer votre sapin dans un point de collecte ou à la déchetterie : voilà une alternative pour le moins originale. Du 2 janvier au 2 février, le parc du Thot propose de récupérer les vieux sapins. Ils seront donnés à manger aux cerfs, aux daims et aux aurochs du parc.

C'est le directeur du site, Jeremy Eyraud, qui a eu l'idée de mettre en place cette nouvelle formule cette année. "Avant tout, c'est recycler des arbres au lieu de les jeter, ça nous permet d'avoir une source alimentaire complémentaire à leur donner, et c'est un geste très simple, c'est déposer le sapin, et le récupérer, il n'y a rien de compliqué", indique-t-il.

Complément alimentaire

Si les soigneurs n'avaient aucun doute sur le fait que les cerfs et daims se nourriraient sans problème des sapins, pour les aurochs, ce fut plutôt une surprise. "C'est vrai qu'on est plus à la base sur un animal d'élevage, qu'on imagine en prairie, donc ça a été vraiment un test gourmandise. L'écorce c'est ce qu'ils aiment le plus, certains mangeront les épines et d'autres rien du tout. Chacun se fait sa propre assiette", sourit Magalie Dupont, soigneuse.

Un espace dédié va donc être installé devant l'entrée du parc, sur le parking. Il suffira d'y déposer son sapin, les animaux se chargeront du reste. Attention cependant, les sapins doivent être naturels, sans produits dessus comme de la bombe neige, qui peut être toxique pour les animaux. Si le sapin n'a été décoré qu'avec des boules ou des guirlandes, c'est bon !