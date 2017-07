Dordogne : les aoûtiens arrivent les pieds dans l'eau dans les campings

Ce samedi, c'est le grand chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens et en Périgord il se fait sous la pluie, après un mois de juillet maussade pour les touristes mais les nouveaux arrivants sont plein d'espoir.

C'est le grand week-end du chassé-croisé des grandes vacances. Les juillettistes ont quitté le Périgord ce samedi matin, les aoûtiens posent leur valise, sous la pluie. Au camping de la Linotte, au Bugue, les touristes ont ramassé leur tentes sous un gros orage, les pieds dans l'eau. Mais les arrivants eux sont confiants comme ce couple d'Alsaciens : "Ça fait parti du camping ! C'est des feux d'artifices avant l'heure. Mais on a ramené le soleil d'Alsace !"

"On imagine les hommes préhistoriques qui se regroupaient tous ensemble dans la caverne pendant les orages. Nous on fait pareil mais dans le mobilhome et on écoute la pluie" - Eric, touriste breton.