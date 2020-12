Dordogne : les auxiliaires de vie se sentent les grands oubliés de la crise sanitaire

Une auxiliaire de vie et une aide médico-psychologique viennent d'écrire au député Philippe Chassing. Elles demandent plus de reconnaissance pour leurs métiers.

Les auxiliaires de vie et les aides médico-psychologiques ne veulent pas être les oubliés de la crise sanitaire. Deux Périgourdines viennent d'écrire une lettre au député de la Dordogne, Philippe Chassing. Elles demandent une meilleure reconnaissance de leur métier.

"Personne n'a parlé de nous"

Toutes les deux ont continué à travailler durant les confinements et elles ont le sentiment de l'avoir fait dans l'indifférence générale. "Personne n'a parlé de nous", constate Valérie Durieux auxiliaire de vie depuis 7 ans. "C'est un métier passion. On commence tôt le matin pour lever les personnes qu'on aide. On finit tard le soir, car il faut aussi les coucher. On fait un gros travail de soutien psychologique. Mais il y a eu un déclic lors de cette crise sanitaire. On s'est rendu compte que si nous n'étions pas là, personne ne ferait notre travail."

Elle aimerait que son métier soit mieux reconnu, plus valorisé et mieux rémunérée. Elle constate qu'aujourd'hui sa profession n'attire pas les jeunes.