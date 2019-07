Dordogne : les campeurs s'adaptent comme ils peuvent à la canicule

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Un peu avant midi, le camping est plongé dans la torpeur. On est encore loin du pic de chaleur a plus de 40 degrés au camping du Pech Charmant aux Eyzies, mais difficile de faire autre chose qu'être avachi sur sa chaise.

En pleines vacances, Thomas a même dû renoncer aux grasses matinées. Sous la tente, on oublie : "C'est un sauna là-dedans ! La nuit on est juste en caleçon et on croise les doigts. À 10 heures, ça devient trop chaud alors on sort le plus vite possible pour petite déjeuner, sinon, tu pourrais mourir de chaud !" dit-il en riant.

"Ne pas en faire trop ... Rester calme, c'est le mieux !" - Dan, touriste hollandais

Après le petit déjeuné, les campeurs somnolent au chant des cigales. Pour Dan, voilà la méthode pour supporter la chaleur : "Ne pas en faire trop ... Rester calme, c'est le mieux !" Avec Sabina et leur fille, ils tenteront quand même une petite sortie mais en fin de journée seulement. En attendant, il faut toujours avoir son verre d'eau à portée de mains.

Dan et Sabina veillent à ce que leur fille ait toujours un verre d'eau à portée de mains. © Radio France - Noémie Philippot

Marleen a quand même pris un livre, mais quand ça devient trop chaud : "On va à la piscine pour se rafraîchir, et puis on reste à l'ombre, c'est tout !" Il faut attendre la nuit pour se sentir mieux, c'est le seul moment où la tente est respirable, même si "on a le sac de couchage mais on dort dessus !" s'amuse-t-elle.

D'ici vendredi, on devrait perdre dix degrés en Dordogne, moyennant quelques orages. La vie au camping devrait retrouver sa douceur une fois la pluie passée.