Coronavirus en Dordogne : l'entreprise Caviar de Neuvic offre des milliers de masques chirurgicaux

La société "Caviar de Neuvic" vient d'offrir des milliers de masques chirurgicaux utilisés habituellement pour sa production d’œufs d'esturgeons à la commune de Neuvic. Ils seront distribués à l'EHPAD, ou encore aux crèches et aides à domicile

"Nous avons un laboratoire où on transforme les poissons de notre élevage, donc on a besoin de masques pour garantir l'hygiène de nos collaborateurs" explique Laurent Deverlanges, le patron.

"On les achète à la palette donc on avait un petit stock. Donc on avait la possibilité d'en offrir" précise-t-il.

"A l’origine tout est venu d'un petit supermarché du coin qui cherchait désespérément des masques pour protéger ses salariés. La demande est arrivée jusqu'à nous, on a bien sûr fourni gracieusement les masques" poursuit le patron.

"On a ensuite compté combien on pouvait en offrir. On s'est réuni à la mairie pour définir les priorités. Les EHPAD, les centres hospitaliers, les livraisons à domicile, les personnes qui 'occupent des personnes âgées à domicile, les écoles. Ensuite, c'est la mairie qui s'occupera précisément de la répartition" explique Laurent Deverlanges.

A noter qu'une autre entreprise, l’entreprise de constructions métalliques Barconnière située à Nontron a aussi offert un stock de près de 6000 masques au Pôle de santé de Bergerac.