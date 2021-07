Dordogne : les centres de vaccinations saturés, mais "nous avons 35.000 doses" disponibles dit le préfet

Les plateformes de rendez-vous en ligne pour la vaccination sont saturées en Dordogne depuis lundi soir et les annonces d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire. Le préfet, Frédéric Périssat, assure que le département a 35.000 doses en réserve et que les centres vont monter en puissance.

"Nous avons eu 1500 demandes de première injection en Dordogne depuis mardi dernier, ça veut dire qu'il y a un engouement très fort, en tout cas le plus gros centre, celui de Périgueux est saturé jusqu'à jeudi prochain", reconnaît Frédéric Périssat. Depuis lundi soir et la prise de parole d'Emmanuel Macron annonçant l'extension de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne affichent presque toutes complètes pour plusieurs jours en Dordogne. En France, en moyenne, il faut 17 jours pour avoir un rendez-vous.

Le préfet de la Dordogne assure pourtant qu'il n'y a "pas de difficulté" : "Nous avons 35.000 doses stockées à l'hôpital de Périgueux, on a de quoi voir venir. Soyons certains que nous aurons des occasions de se vacciner".

Le problème est moins celui des doses, que celui des moyens humains pour faire les consultations, les injections et l'administratif dans les centres de vaccination : "Les centres de vaccination avaient ralenti parce que hélas, le public n'était pas au rendez-vous. Nous remobilisons les équipes, les professions libérales, les retraités, et nous allons remonter en puissance très vite dans les jours et les semaines à venir", explique Frédéric Périssat.

De nouvelles opérations de vaccination vont avoir lieu la semaine prochaine : une opération de vaccination sans rendez-vous pour les salariés, au Centre de formation des apprentis de Boulazac jeudi 22 juillet. Une autre est prévue dans le quartier prioritaire en rénovation urbaine de Coulounieix-Chamiers, mardi 27 juillet, avec l'ouverture d'un centre de vaccination éphémère installé dans une école de Chamiers.