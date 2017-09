Dordogne : les cheminots du technicentre de Périgueux en grève à partir du 03 octobre

Lundi matin, plus de 250 cheminots se sont réunis en assemblée générale au Technicentre de Périgueux. Ils ont voté une grève à partir du 03 octobre. La mobilisation pourrait durer plusieurs jours.

Pas question de baisser les bras. Les cheminots périgourdins du technicentre du 21 rue Pierre Semard se sont une nouvelle fois réunis ce lundi matin dès l'embauche, à 7h45 pour tenter d'en savoir plus sur l'avenir de leurs emplois. Répondant à l'appel de leurs organisations syndicales CGT, SUD, CFDT, UNSA, ils étaient plus de 250, à Périgueux, à s'être rassemblés. Ils ont voté une grève qui commencera le 03 octobre prochain et qui pourrait durer plusieurs jours.

L'année dernière, la SNCF a annoncé vouloir supprimer plus de 90 emplois sur le site périgourdin. Près d'un an après, les 540 salariés du Technicentre sont toujours très inquiets sur l'avenir de leurs emplois. Aucune idée pour l'instant de la charge de travail qui occupera les 70% des cheminots de la partie maintenance en 2018. Une situation qui devient intenable pour Olivier Riffet, représentant de l'intersyndicale.

Si une troisième réunion devait avoir lieu en septembre avec la préfecture, les cheminots n'ont pas obtenu de rencontre ce mois-ci pour le moment. Cependant, la direction régionale de la SNCF a annoncé qu'elle viendra à la rencontre des salariés du technicentre de Périgueux le 03 octobre prochain. C'est donc ce jour là que les cheminots ont choisi pour entamer une grève qui sera reconductible en fonction des résultats de la rencontre avec les dirigeants de la SNCF.

"Nous voulons savoir ce que nous allons faire dans trois mois" haranguent les cheminots qui promettent de poursuivre le mouvement. Selon Olivier Riffet, 90% des cheminots du site soutiennent la mobilisation.