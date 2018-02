Périgueux, France

C'est un coup de massue pour les employés des ateliers SNCF du Toulon de Périgueux. Depuis jeudi le rapport Spinetta est dans tous les esprits. Ses 43 mesures pour réformer la SNCF inquiètent les 500 cheminots qui savent leurs emplois menacés.

Parmi les pistes proposées par le rapport Spinetta : la fin du statut de cheminots à l'embauche mais surtout la suppression de la quasi totalité des lignes SNCF de Dordogne. Pour Olivier Riffet, représentant de la CGT cheminots dans les ateliers du Toulon, ce rapport est une attaque directe "aux petites lignes pas assez rentable".

"Si l'on suit le rapport, la majorité des lignes de Dordogne seront supprimées sauf peut-être la ligne Périgueux-Bordeaux qui peut encore être sauvée. Cela voudrait dire non seulement que les Périgourdins devront obligatoirement prendre la route pour se déplacer mais aussi et surtout que les cheminots n'auront plus de travail car ils n'auront plus de train à entretenir. Tous les emplois des cheminots ici seraient alors menacés."

"Tous les emplois des cheminots ici seraient alors menacés." Olivier Riffet, représentant CGT

Certains employés travaillent dans les ateliers du Toulon depuis plus de 30 ans et leurs emplois sont déjà menacés de suppression. David est père d'une petite fille de 2 ans et bientôt d'un deuxième enfant qui va naître dans quelques semaines. Pour lui cette nouvelle annonce est un véritable coup dur : "je vis ici depuis toujours et maintenant j'ai peur de devoir tout quitter. Avec ce rapport des emplois pourraient être supprimés et dans le meilleur des cas on pourrait nous proposer de venir travailler à l'autre bout de la région" explique-t-il inquiet.

La Dordogne menacée d'enclavement

Mais avec la suppression des liaisons ferroviaires en Dordogne, c'est aussi l'enclavement des territoires ruraux qui se joue selon le syndicat de cheminots. "S'il n'y a plus de train, les Périgourdins vont devoir utiliser les routes pour se déplacer et ça va impliquer une ségrégation entre ceux qui peuvent se payer l'autoroute et les autres qui devront se contenter des routes secondaires."

Les cheminots périgourdins ont prévu une réunion le 02 mars prochain pour parler de ce rapport et ils participeront à la manifestation nationale du 22 mars prochain pour défendre non seulement leurs emplois mais aussi tout le département.