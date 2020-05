Dordogne : les coiffeurs périgourdins très sollicités au premier jour du déconfinement

Leur réouverture était attendue impatiemment. Les salons de coiffure ont repris du service ce lundi avec le début du déconfinement. Pour le plus grand plaisir des clients et des clientes.

Seul dans son salon situé rue Saint-Front à Périgueux, Daniel Labouroux n'a d'attention que pour Nadia et sa fille. Commerciale à Boulazac, cette fidèle du salon n'envisageait pas de reprendre le travail sans avoir refait ses mèches. "Regarde, mes racines arrivent jusqu'aux oreilles" plaisante-t-elle avec son coiffeur. Elle a donc pris rendez-vous le jour-même où le président de la République a annoncé la date du 11 mai comme début possible du déconfinement.

Bien avant les mesures imposées par le covid-19, le matériel était déjà désinfecté entre chaque client © Radio France - Emmanuel Claverie

Un agenda rempli jusqu'à début juin.

Et Nadia n'est pas la seule à vouloir être présentable maintenant que le déconfinement est devenu réalité, le téléphone ne cesse de sonner. Et à chaque nouvel appel, Daniel répète inlassablement les mêmes mots. "Avec les masques obligatoires, et vous ne devrez arriver qu'à l'heure du rendez-vous". Et surtout, il faudra patienter, car les prochains rendez-vous ne seront pas honorés avant le mois de juin.

Le salon a été divisé en plusieurs zones matérialisées au sol © Radio France - Emmanuel Claverie

De nouvelles habitudes

Daniel lui ne cache pas son plaisir de pouvoir à nouveau jouer des ciseaux même si le jeu a quelque peu changé. Son salon a été divisé en autant de zones qu'il y a d'employés, tout est fait pour que les clients ne se croisent pas. Gels à l'entrée et masques obligatoires pour les clients comme pour le personnel, plus de revues pour patienter, plus de café servi en attendant les rendez-vous. Sans oublier la désinfection du siège et des outils après chaque passage. "De nouvelles contraintes, qui prennent beaucoup de temps, mais c'est le prix à payer" résume philosophe le patron du salon de coiffure. "Ce n'est pas parce qu'on est déconfiné qu'il faut penser que c'est fini" conclut-il.