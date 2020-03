Dordogne : les collégiens sans ordinateurs ou tablettes peuvent en demander à leurs établissements

Le président du conseil départemental de Dordogne annonce sur France Bleu Périgord ce mardi 24 mars que les collégiens qui n'ont pas d'outils numériques peuvent être aider par leurs établissements. Des tablettes et des ordinateurs portables peuvent leur être prêtés pendant le confinement.

Les collèges périgourdins peuvent prêter des ordinateurs portables et des tablettes aux élèves qui ne sont pas équipés. Photo d'illustration

Germinal Peiro annonce ce mardi 24 mars que des ordinateurs et des tablettes seront prêtés gracieusement aux collégiens qui n'ont pas d'équipements numériques pendant ce confinement. Depuis le 16 mars dernier, les établissements scolaires et les collèges notamment sont fermés pour limiter la propagation du coronavirus. Les collégiens poursuivent les cours à la maison grâce aux plateformes du CNED et aux plateformes en ligne.

"Les collégiens doivent se rapprocher de leurs établissements", explique le président du département, "les principaux sont prévenus".

Germinal Peiro annonce sur France Bleu Périgord le prêt d'ordinateurs et de tablettes aux collégiens qui en ont besoin Copier

Pourquoi les collégiens et pas les autres ? Parce que le département ne gère que les collèges et donc par extension, leurs équipements. Les lycées sont gérés par la Région Nouvelle-Aquitaine.

En ce qui concerne le débit et les zones blanches, cela relève des opérateurs. "Les Périgourdins seront raccordés à la Fibre d'ici à quatre ans", déclare Germinal Peiro.