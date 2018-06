Vendredi 29 juin, plus de 120 commerçants resteront ouverts jusqu’à 22H au moins. Pour eux c'est un moyen de répondre à la baisse de la fréquentation dans le centre ville de Périgueux.

Les commerçants de Périgueux veulent jouer les prolongations pour tenter de faire revenir les clients dans le centre ville. Vendredi 29 juin, deux jours après l’ouverture des soldes d’été ce mercredi 27 juin, plus de 120 commerçants ont décidé de participer à la première nuit des soldes.

Des magasins de prêt-à-porter, des épiceries fines ou encore des restaurants participent notamment à l'opération. Ils baisseront tous le rideau à 22h au moins. Pour eux, c'est l'occasion d'attirer le plus de clients possible dans Périgueux en cette veille de week-end et tenter de réduire l'influence des zones commerciales sur les commerces du centre ville.

"Nous sommes très nombreux à avoir une baisse de notre chiffre d'affaires"

"Depuis 6 mois, tous les commerçants de Périgueux ont remarqué qu’il se passe quelque chose" explique Nathalie, gérante d'un magasin d'habillement. Beaucoup de commerçants se plaignent de l'impact des grands travaux dans Périgueux et de la réduction du nombre de places de parking gratuites sur la fréquentation dans les boutiques. "Nous sommes très nombreux à avoir une baisse de notre chiffre d'affaires" complète Nathalie.

"Les gens vont dans les zones commerciales, ils peuvent se garer facilement, mettre ensuite leurs achats dans leurs coffres et rentrer chez eux rapidement" raconte Elodie, la gérante du Jennyfer du centre de Périgueux.

Un événement commercial et "festif "

Le vendredi 29 juin, les magasins veulent donc créer un événement commercial mais aussi un "événement festif à faire en famille ou entre amis". Les commerçants ont prévu des animations, une buvette et même une banda qui viendra sillonner les rues de Périgueux.

Mais tous les commerçants qui participent ne sont pas optimistes sur les résultats de cette opération. Pour Frédéric, gérant d'une épicerie fine rue Limogeanne, c'est un "coup d'épée dans l'eau" "ce n'est pas en faisant une nocturne que les gens vont revenir. Beaucoup de clients me disent qu'ils ne viennent plus parce qu'ils en ont assez d'avoir des amendes à cause du stationnement. C'est ça qu'il faut régler".

Si cette opération est un succès, il pourrait bien y avoir d'autres nuits des soldes de Périgueux.