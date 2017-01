Dordogne : les conseils d'un artisan pour affronter le grand froid

La Dordogne a été placé en vigilance grand froid niveau 2 par la préfecture de la Dordogne. Des températures ressenties pouvant aller jusqu'à -10 degrés vont pouvoir être enregistrées à partir de ce mardi jusqu'à vendredi. Un plombier chauffagiste délivre ses conseils

Une vague de froid va traverser toute la France à partir de ce mardi. Notre département de la Dordogne vient d'être placé en vigilance grand froid 2 car des températures pouvant atteindre les -10 en ressenties. Ce plan prévoit plusieurs mesures d'urgence dont un renforcement des places d'hébergement d'urgence à Périgueux et Bergerac.

Nous sommes en période de grand froid ❄️❄️. Pour votre santé et votre sécurité, suivez bien les conseils de prévention ▶️ pic.twitter.com/zLB3xbYFcr — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 16, 2017

Ne pas surchauffer

La préfecture de la Dordogne appelle au civisme. Pour économiser l'électricité en cette période de grand froid, limitez votre consommation d'électricité au moment des pics, c'est à dire entre 8h et 10h et entre 17h et 20h. L'autre réflexe c'est d'augmenter la température du thermostat. "On a vu parfois des clients faire grimper le thermostat jusqu'à 26 degrés, mais ça ne sert à rien!" prévient Michel Dubreuil plombier chauffagiste à Périgueux.

"21 ou 20 degrés ça suffit! Même plutôt 20 que 21 ! Michel Dubreuil plombier chauffagiste à Périgueux

Michel Dubreuil vous conseille aussi, de bien faire entre tenir la chaudière, "la base" dit-il. Mais également de protéger ses compteurs à l’extérieur "avec du polystyrène pour ne pas que ça gèle et que vous n'ayez plus d'eau!" . Il faut prendre soin des canalisations, surtout celles à l’extérieur les protéger. "Double couche s'il faut" . Dans le doute rapprochez-vous de votre plombier chauffagiste.