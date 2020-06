Dordogne : les contrôles routiers renforcés à l'approche des vacances

Ces contrôles routiers seront particulièrement intenses pendant une semaine. Objectif, rendre les routes de Dordogne plus calmes avant le rush estival. D'ailleurs ces contrôles ont lieu aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie.

Le rond point des locomotives à Coulounieix Chamiers © Radio France - Xavier Dalmont

Depuis début 2020 il y a eu 54 accidents et 7 tués sur les routes de Dordogne. En 2019 à la même période on notait déjà 95 accidents et 13 morts