Dordogne : les cyanobactéries limitent la baignade à la base de loisirs de Rouffiac

Les enfants de moins de 6 ans n'ont plus le droit de se baigner dans le plan d'eau à cause de la présence de cyanobactéries.

Les plus petits vont devoir rester sur la plage de la base de loisirs de Rouffiac en Dordogne à cause du taux de cyanobactéries. Selon le conseil départemental, les derniers prélèvements montrent un taux plus important que d'habitude. Conséquence : la baignade est interdite aux enfants de moins de six ans mais elle est autorisée pour tous les autres.

Au grand Étang de Saint-Esthèphe, les derniers prélèvements montrent une présence un peu plus importante de bactéries mais cela n'a pas de conséquence sur la baignade. Il faut cependant prendre une douche après chaque baignade.