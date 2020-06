Dordogne : les défenseurs des droits de plus en plus sollicités

Les délégués des défenseurs des droits sont de plus en plus sollicités en Dordogne. Ils sont trois dans le département, à Thenon, Bergerac et Périgueux et interviennent aussi pour les détenus de Périgueux, Neuvic et Mauzac. Ils ont traité près de 320 dossiers en 2019, soit une hausse de 9 % en un an. Dans quasiment tous les cas il s'agit de réclamations liées à des dysfonctionnements dans les services publics. Cette inflation s’expliquerait par le recul de la présence humaine dans les guichets et la dématérialisation.

En Périgord comme dans le reste du pays

Sans surprise, le bilan en Dordogne fait écho au bilan national de cette structure dirigée par Jacques Toubon. Le combat de l'année 2019 , est celui d'un accès de plus en plus difficile aux services publics, avec à la clef, une véritable précarité administrative et beaucoup d'inégalité territoriale. En Dordogne, 99 % des réclamations portent sur le service public qui ne fonctionne pas comme il le devrait dans différents domaines; la justice, la protection sociale, le droit routier, l environnement et l 'urbanisme et les services publics locaux.

La situation de Nicolas en est une bel exemple. Ce jeune homme handicapé s'est retrouvé privé d'aide personnalisée au logement, après une erreur de l administration.

Lucas lui, n'a pu obtenir son permis poids lourd pendant quatre mois alors qu'il avait réussi l'examen.

Minh handicapé en fauteuil roulant, ne pouvait déposer ses déchets ménagers car le point de collecte était trop loin.

Grace à l'intervention des délégués des défenseurs du droit, leur situation s'est améliorée. Sur la totalité des recours, 89 % des dossiers ont pu être réglés sur place. Dans la très grande majorité des cas, les médiations proposées par les délégués aboutissent.

Vous pouvez joindre le délégué des défenseurs des droits au 05 53 46 75 53. Mais pour cause d'épidémie de Covid 19, les permanences physiques sont reportées pour le moment.