Dordogne : les délais s'allongent pour passer le permis de conduire

Passer rapidement l'examen du permis de conduire relève d'une prouesse en Dordogne ! Les délais pour passer l'examen du permis de conduire sont très longs cet été. En cause, le coronavirus.

Pendant le confinement, plus de 2.000 examens n'ont pas pu avoir lieu et même si les auto-écoles ont mis les bouchées doubles, elles ne peuvent pas faire de miracle, surtout que le nombre de places pour le permis est fixé d'un mois sur l'autre par la préfecture.

Le retard n'est pas rattrapé et Pierre Le Ray gérant de l'auto-école City Zen à Sarlat est obligé de faire des choix :

De son côté Marina Masgonty, la gérante de l'auto-école Zebra située cours Montaigne à Périgueux, fait elle aussi tout pour faire passer le plus rapidement possible ses élèves. Mais entre ceux qui n'ont pas pu passer le permis à cause du confinement, et ceux qui continuent de venir s'inscrire, les délais s'allongent inexorablement.

"Par exemple aujourd’hui, une personne qui vient et qui a son code, qui veut passer le permis, je suis sur décembre... Au début je pensais avoir rattrapé tout mon retard fin septembre, et là en fait toutes les places de septembre octobre sont déjà attribuées" dit-elle

Pourtant les inspecteurs du permis eux aussi ont mis les bouchées double en travaillant plus explique la gérante. "Je précise bien que ce n'est pas de la faute des inspecteurs. Au contraire, ils viennent renforcer les samedis. Ils ne sont pas assez nombreux, il ne faut pas leur jeter la pierre" dit-elle.

La préfecture indique qu'effectivement, des examens du permis ont été organisés certains samedis pour rattraper un peu du retard. Mais qu'il est difficile de faire plus. Car il manque toujours un inspecteur du permis en Périgord. D'autres inspecteurs de départements voisins viennent parfois prêter main forte.