Dordogne : les derniers cadeaux de Noël distribués aux enfants de la maison 24

Ils ont parfois eu qu'un cadeau à Noël et ce dimanche, l'association Maison 24 leur en offre un deuxième. Une soixantaine d'enfants et leurs familles ont assisté au goûter du 25 décembre de l'association qui vient en aide aux plus démunis

Dernière ligne droite pour le père noël. Ce dimanche, il distribuait les derniers cadeaux à une soixantaine d'enfants dont les parents adhèrent à l'association Maison 24. Cette année, c'est un goûter qui était organisé à la salle des fêtes Lux, du quartier Saint-Georges de Périgueux.

#Dordogne Distribution des derniers cadeaux de #noël à la soixantaine d'enfants tout sourire de la #maison24. pic.twitter.com/B0fUIz6MHL — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) December 25, 2016

Entre les cadeaux, les jeux, l'atelier de maquillage et les bûches en chocolat, les enfants étaient conquis. Certains ouvraient parfois leur deuxième cadeau de Noël, n'en ayant eu qu'un sous le sapin de la maison le matin. Les bénévoles, qui connaissent bien les familles, avaient choisi au préalable chaque cadeau pour chaque enfant.Parents, voisins et amis réunis

L'atelier de maquillage est pris d'assaut par les enfants © Radio France - Caroline Pomès

Mais les enfants ne sont pas les seuls à passer un bon moment. C'est aussi une occasion pour les parents parfois isolés ou arrivés en France il n'y a pas longtemps de rencontrer du monde. Marwa a deux filles, elle est venue avec son mari et au goûter, elle est attablée avec des personnes originaires comme elle du Moyen Orient. "Ca fait du bien d'être entre nous."

"J'avais l'habitude de fêter Noël en Irak mais là, je retrouve un peu ma famille en étant avec ces gens-là, des amis originaires de chez moi" - Marwa, mère irakienne, en France depuis 4 ans.

L'association a servi 84 bûches de Noël © Radio France - Caroline Pomès

Pour d'autres c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles têtes et d'oublier la solitude des fêtes de fin d'année. Jean-Pierre, 35 ans, a passé le 24 au soir au repas du Secours populaire. Ce dimanche, il est heureux de passer un moment avec les bénévoles de Maison 24, qu'il connait bien parce qu'il va chercher des colis alimentaires. "Je ne sais pas si c'est la féerie de Noël mais cette solidarité, ça fait chaud au coeur."