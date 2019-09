Dordogne : les forces de l'ordre renforcent la sécurité devant les établissements scolaires

Neuvic, France

Les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de Dordogne ont mené une opération de contrôle ce jeudi 05 septembre devant le collège Henri Bretin à Neuvic-sur-l'Isle sous les yeux du préfet de Dordogne, Frédéric Périssat. Objectif ? Assurer la tranquillité et traquer les infractions commises par les conducteurs devant les établissements scolaires.

La gendarmerie, une force humaine © Radio France - Macipsa Aït

Conducteur ivre

Les militaires surveillent les flux de circulation aux abords du collège quand ils décident d'arrêter un véhicule gris. Au volant, un homme d'une cinquantaine d'années est venu chercher son fils. Les gendarmes procèdent aux vérifications d'usage et trouvent l'attitude du conducteur suspecte alors ils décident de dépister son alcoolémie à l'aide d'un éthylotest. Le dépistage s'avère positif : plus d'un 1,4 gramme d'alcool par litre de sang soit presque trois fois le taux réglementaire pour pouvoir prendre le volant. Il terminera son après-midi à la brigade de gendarmerie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et devra s'expliquer prochainement devant le tribunal. Le chauffard risque une perte de six points sur son permis de conduire, une suspension voire une annulation de ce dernier, une amende de 4.500 euros et une peine de deux ans d'emprisonnement.

Les transports scolaires passés au crible

17 heures. C'est aussi l'heure de l'arrivée des cars scolaires pour récupérer la centaine d'élèves. Les hommes du capitaine Borde de l'EDSR 24 sont à la manoeuvre pour vérifier les équipements de sécurité. Dans un des bus, les papiers du chauffeur sont en règle mais les militaires constatent étrangement l'absence de marteaux brise-vitre, un dispositif de sécurité prévu en cas d'évacuation lors d'un accident.

Les marteaux sont censés être à côté des vitres. Le conducteur m'explique que ce sont les enfants qui les décrochent en arrachant les scellés qui les maintiennent. Certes, les marteaux sont à disposition du conducteur mais ce n'est pas à la bonne place. En cas d'urgence, c'est inefficace et ça peut avoir des conséquences dramatiques." Jean-Philippe Borde, capitaine de l'EDSR Dordogne.

Contrôle d'un bus par les militaires de la gendarmerie devant le collège Henri Bretin à Neuvic © Radio France - Macipsa Aït

Rappel des consignes de sécurité

Après avoir demandé au chauffeur de remettre les marteaux brise-vitre à leur place, les élèves peuvent désormais prendre place à bord du bus pour rentrer chez eux. L'officier de gendarmerie monte dans le bus et prend le micro pour sensibiliser les (très) jeunes voyageurs aux consignes élémentaires de sécurité avant, pendant et après le voyage.

Dans le bus, soyez tranquilles et restez bien assis sur votre siège. Mettez la ceinture de sécurité car c'est obligatoire. Et avant de descendre, mettez votre gilet jaune pour être vus des automobilistes sur le chemin. D'accord ?"

Les opérations de contrôle vont s'intensifier au cours de l'année devant les établissements scolaires en Dordogne, préviennent les autorités. Les incivilités des automobilistes et même celles des parents d'élèves sont dans le collimateur : le mauvais stationnement, l'usage du téléphone au volant ou encore la vitesse excessive.