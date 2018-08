En 2017, ce sont 400 000 personnes qui ont descendu la Dordogne en canoë-kayak. Pour veiller au respect de l'environnement et à la sécurité de tous, les gendarmes y patrouillent en kayak et zodiac.

Dordogne, France

"Messieurs dames ! Votre gilet de sécurité s'il vous plait. Merci." A bord d'un kayak bleu floqué "Gendarmerie", Yoann et Cédric viennent d'accoster un couple qui naviguait tranquillement sur la Dordogne. La sécurité est l'affaire de tous et les gilets de sauvetage permettent véritablement de sauver des vies. L'année dernière, deux personnes sont mortes noyées dans la Dordogne. Les trous d'eau peuvent atteindre jusqu'à trois mètres de profondeur. "Si le gilet n'est pas attaché, quand l'enfant sa se sentir couler, il va lever les bras. Sauf qu'à ce moment-là, hop, le gilet remontera tout seul et l'enfant se pourrait se noyer", explique le maréchal des logis chef Frederic Bathias, gilet de sauvetage solidement attaché.

Le gilet de sauvetage est obligatoire sur les canoës-kayaks © Radio France - Hugo CHECINSKI

"On n'oublie pas que c'est les vacances et que personne n'est là pour créer du tort à autrui. Dons on ne fait que de la prévention." Les gendarmes veillent aussi bien à la sécurité sur l'eau que sur les berges. Barbecue, nudisme : tous les problèmes sont réglés en bonne intelligence. "Les gens sont presque content de nous croiser... (Il s'interrompt, interpellé par un homme à bord d'un kayak) Non monsieur, on ne vous tractera pas. Mais pour vous en sortir, c'est la personnes assise à l'arrière qui doit faire le gouvernail". Tout le monde rigole et les gendarmes reprennent leurs tours.

Ce n'est pas une zone de non-droit. Ici aussi les règles doivent être respectées." - Colonel Lionel Nicot

Ils sortent une fois tous les deux jours et changent de cours d'eau. L'objectif est de montrer que les gendarmes sont même là où on ne les attends pas. "Il y a quand même plusieurs millier de personne qui descendent la Dordogne chaque jour. Et ce n'est pas une zone de non-droit. Ici aussi les règles doivent être respectées."

A bord d'un zodiac, le colonel Nicot s'amuse de la fois où il a dû demander à quelqu'un d’éteindre son joint. "Et oui, même sur l'eau le chichon est interdit."

Cet été, personne n'a été interpellé. Et il est bien question que ça continue.