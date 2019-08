Dordogne : les gendarmes multiplient les contrôles sur la route des vacances

Mussidan, France

"Gendarmerie : notre engagement, votre sécurité". La gendarmerie affiche son ambition sur les portières des véhicules de service présents ce jeudi 1er août au péage de Mussidan sur l'autoroute A89, autrement appelée la Transeuropéenne reliant Bordeaux à Lyon qui traverse la Dordogne.

Une opération à l'initiative de la préfecture de la Dordogne qui regroupe gendarmes et douaniers afin de contrôler les flux et faire respecter le code de la route.

Gendarmes et douaniers accompagnés d'un chien renifleur de produits stupéfiants © Radio France - Macipsa Aït

Des contrôles renforcés pour ce grand chassé-croisé de l'été

Les "juillettistes" et "aoûtiens" n'ont qu'à bien se tenir lors de ce grand week-end de défilé. Bison Futé annonce du orange ce vendredi 02 août, du noir le samedi puis un retour à l'orange ce dimanche dans le sens des départs.

Les gendarmes périgourdins accentuent leur présence sur de nombreux axes majeurs du département pour avant tout informer et prévenir le plus possible. Un exemple, ils ont contrôlé Mohammed, un automobiliste se dirigeant vers le Maroc avec une citadine remplie à ras bord de colis et divers objets, l'empêchant d'avoir une bonne visibilité.

Contrôler un maximum de personnes c'est surtout de la prévention avant de faire de la répression. Nous voulons juste nous assurer que les gens arrivent à destination en toute sécurité. Il n'y aucun quota de PV donc on ne fait pas ça pour l'argent" explique l'adjudant Mickaël, motocycliste affecté à l'EDSR 24.

L'automobiliste doit revoir la disposition de ce qu'il transporte dans sa voiture sinon c'est l'amende voire l'immobilisation. © Radio France - Macipsa Aït

L'automobiliste repart après un bon quart d'heure de rangement et particulièrement de leçons de bonne conduite, ce qui lui a permis d'éviter la contravention de 22 euros mais "s'il faut verbaliser, on n'hésitera pas une seconde car il ne faut pas laisser place à l'impunité sur nos routes surtout pour les infractions les plus graves comme la vitesse, le téléphone, l'alcool et la drogue au volant pour éviter les drames" avertit fermement le militaire de la brigade motorisée.