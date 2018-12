Dordogne : les gilets jaunes de Marsac-sur-l'Isle fêtent Noël sur un rond-point

Marsac-sur-l'Isle, France

Pendant que certains passaient ce mardi 25 décembre en famille pour le traditionnel repas de Noël d'autres se sont retrouvés sur les ronds-points. La période des fêtes risque d'être décisive pour les gilets jaunes dont le mouvement dure maintenant depuis le 17 novembre. A Marsac-sur-l'Isle tout près de Périgueux (Dordogne), une poignée d'entre-eux se sont rassemblés.

Le soutien de quelques Périgourdins

Marinette vient de garer sa voiture à côté du petit groupe. Elle ouvre le coffre et en sort une bouteille emballée dans un sac plastique. A bientôt 70 ans avec ces 260 euros de retraite par mois elle se sent concernée par le combat des gilets jaunes. "Vous partagerez entre vous. Merci pour ce que vous faites. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui défendent les autres et en particulier les personnes sans défense et les nécessiteux. "

Un soutien apprécié par Aline qui occupe ce rond-point depuis bientôt un mois et demi. "Les gens passent et s'arrêtent et donnent ce qu'ils peuvent. C'est important de savoir que nous sommes soutenus. Ça fait chaud au cœur et ça nous donne encore plus de force pour continuer."

Les autres manifestants vont-ils revenir ?

Beaucoup des gilets ont retrouvé leurs familles pendant les fêtes. Jacky espère qu'ils reviendront rapidement sur les ronds-points car pour lui le compte n'y est toujours pas. "Nous avons appelé à nous retrouver au mois de janvier. On verra ensuite ce que le gouvernement va décider en lâchant plus ou se contenter des miettes données il y a quelques jours." Ce week-end, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont appelé tout les deux à un retour à l'ordre.