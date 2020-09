Dordogne : les gilets jaunes de retour ce samedi

Les gilets jaunes sont de retour. Ils ont enfilé à nouveau le gilet fluorescent ce samedi après plusieurs mois de pause liée à la crise sanitaire. Un appel national avait été lancé. Des manifestations ont été organisées à Paris, Bordeaux, Toulouse mais aussi en Dordogne.

Plusieurs rassemblements en Dordogne

À Périgueux, ils étaient plusieurs dizaines devant la poste dans le centre-ville ce samedi matin. Des gilets jaunes qui sont aussi revenus sur les ronds-points. Ils étaient une poignée ce matin à Brantôme au niveau giratoire qui mène vers Angoulême.

"La crise sanitaire était une parenthèse, explique Michèle. On est revenu. On a les mêmes revendications. L'épidémie n'a rien arrangé vu comme elle a été gérée. Quand ils ne nous disaient pas vraiment où on en était, d'attendre le dernier moment pour réagir, dire que les masques ce n'étaient pas utile. Donc, on a encore moins confiance".