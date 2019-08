Dordogne : les gilets jaunes font leur assemblée d'été

Les gilets jaunes du Bergeracois se sont retrouvés ce samedi 31 août pour leur rentrée contestataire. Une nouvelle mobilisation dans le cadre de l'acte 42 des gilets jaunes qui n'a réuni qu'une vingtaine de personnes sur le parvis de l'église Notre-Dame à Bergerac.

Pas de blocage mais une assemblée citoyenne pour faire le point sur les revendications et surtout faire grossir les rangs de la mobilisation pour la rentrée. Les gilets jaunes espèrent fêter leur année de contestation le 17 novembre prochain avec comme objectif : faire cause commune avec d'autres corporations en grève.

Maintenant, faut aller, par exemple,avec les pompiers et les infirmières car on a besoin d'eux. Ils sont en grève arrêter de nous venir en aide, de nous soigner. Alors cette fois-ci, c'est à nous de les aider." témoigne Gérard, retraité de 66 ans et gilet jaune à Eymet.