Dordogne : les gilets jaunes gagnent leur pari d'une première manifestation départementale

Bergerac, France

14 heures 30, le secteur du palais de justice de Bergerac est bouclé, les gilets jaunes se massent devant les marches. Les organisateurs se succèdent au micro pour expliquer le déroulement de la marche. Encore un mot sur les règles de sécurité - près de 100 gilets jaunes travaillent avec la police pour assurer la sécurité de l'événement, reconnaissable à leur brassard rouge, et c'est parti pour plus de deux heures de défilé dans le centre ville.

Eymet, Trélissac, Port-de-Couze, Sarlat, Périgueux, Marsac ... Chaque groupe du département est repérable à son petit panneau, ou au nom de la commune affiché sur les gilets jaunes. Des gilets jaunes du Lot-et-Garonne et de Gironde ont rejoint le cortège de Bergerac.

J'ai pas les larmes aux yeux mais presque !" Alain, gilet jaune de Marsac.

Sifflets, tambours, sono, banderole ... Ils sont près de 1500 à défiler, dans une ambiance très festive, et dans le calme. "J'ai pas les larmes aux yeux mais presque !" lance Alain, un gilet jaune de Marsac. "C'est formidable, ce n'était pas sûr que ça marche et ça a marché du tonnerre, tout le monde est venu de partout, c'est incroyable !" renchérit un voisin de cortège.

Pour Pascal, l'un des organisateurs de cette marche départementale, ce dixième week-end de mobilisation est une vraie réussite : "Le but de cette marche était de montrer que la Dordogne était capable de s'unir. Ça a été beaucoup de travail pour unir tous les groupes, et je pense qu'avec un fonctionnement comme ça on va réussir à avancer, tout en restant pacifique."

D'autres marches comme celle-ci devraient être organisées dans les semaines qui viennent, mais dans d'autres villes. Des représentants de tous les groupes de gilets jaunes périgourdins doivent à nouveau se réunir pour les préparatifs.