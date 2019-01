Dordogne : les gilets jaunes organisent une manifestation départementale ce samedi à Bergerac

Bergerac, France

Ils l'annoncent depuis plusieurs semaines, sans parvenir à trouver d'accord. Cette fois, c'est la bonne ! Les gilets jaunes périgourdins manifesteront tous ensemble ce samedi 15 janvier à Bergerac. Lundi, lors d'une réunion, ils ont réussi à trouver un accord pour organiser cette grande manifestation que beaucoup espéraient depuis longtemps.

Ils veulent faire passer un message d'union pour montrer qu'ils sont toujours mobilisés. "Nous attendons beaucoup de monde", explique Philippe Lefèbvre, l'un des portes-parole des gilets jaunes de Bergerac. "C'est une nouvelle étape de notre mobilisation. Il y a eu la phase 1, maintenant la phase 2, c'est le rassemblement".

Il envisage à l'avenir d'autres manifestations de ce style, si les autres gilets jaunes du département sont d'accord. "On va faire de plus en plus de réunions ensemble, pour travailler ensemble, pour réussir ensemble", promet le manifestant.

Départ prévu samedi à 14h devant le Palais de justice de Bergerac. Samedi 12 janvier, près de 400 gilets jaunes ont défilé dans les rues du centre-ville.