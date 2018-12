Dordogne : les gilets jaunes veulent désigner leurs représentants

Par Noémie Philippot, France Bleu Périgord et France Bleu

Désigner un homme et une femme dans chacune des quatre circonscriptions du Périgord. C'est l'appel lancé ce dimanche après-midi par le Groupement des gilets jaunes du Périgord Vert. Le but : se structurer pour durer, et gagner en crédibilité auprès des élus.