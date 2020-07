Dordogne : les grottes prises d'assaut avec les fortes chaleurs

Jusqu'à 40 degrés en Dordogne ce jeudi. 33 ce vendredi. La chaleur est bien là en Dordogne. D'autant qu'il fera encore 30 degrés à 23h dans la nuit de jeudi à vendredi.

Alors en Périgord pour ceux qui n'ont pas la clim', pour les touristes, il ne reste qu'une seule solution : la grotte !

Visiter une grotte... Une façon originale d'aller trouver un peu de fraîcheur en plein pic de chaleur. D'ailleurs les grottes du Périgord font le plein de visiteurs. Comme la grotte ornée de Villars, en Périgord vert (nord Dordogne). La directrice du site Catherine Birckel réalise même un mois de juillet meilleur que celui de l'an dernier, malgré le coronavirus.

"On ne savait pas trop à quoi s'attendre et finalement on fait un meilleur mois de juillet que l'an dernier. C'est plutôt encourageant" dit-elle. "Les gens viennent beaucoup quand il fait chaud, chercher de la fraîcheur. 45 minutes de visite dans une clim' naturelle à 13 degrés, c'est appréciable, surtout que cette clim' ne rend pas malade" sourit Carine, guide à Villars depuis 21 ans.

La grotte attire aussi pour ses peintures préhistoriques, avec bisons, chevaux, ou bouquetins, qui datent de plus de 19.000 ans. Et malgré le coronavirus, et la date de réouverture qui a été plus tardive que d'habitude, la fréquentation est là.

"C'est une population différente des autres années, avec très peu de clientèle étrangère. Beaucoup de locaux, des départements limitrophes. Les Français sont restés en France. Et les gens montrent leur intérêt pour les sites tout près de chez eux. Ce qui est encourageant, c'est que l'on a très peu de groupes, mais on arrive à un bon chiffre de fréquentation, et c'est encourageant" dit Catherine Berckel.