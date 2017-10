Dordogne : les guichets permis de conduire et carte grise de la préfecture vont fermer

A partir du 6 novembre, les guichets de la préfecture qui délivrent permis de conduire et cartes grises vont fermer. La préfecture incite les Périgourdins à effectuer leurs démarches par Internet.

Ça bouge à la préfecture. A partir du 6 novembre, les guichets cartes grises et permis de conduire vont fermer. Il n'y aura plus d'agents pour accueillir les Périgourdins. Les procédures se feront par Internet.

Pas de recul des services publics selon la préfète

Que ce soit pour une première demande, une perte, un changement d'adresse ou de titulaire sur une carte grise vous devrez désormais effectuer toutes vos démarches sur le web via les sites officiels du gouvernement https://permisdeconduire.ants.gouv.fr et https://immatriculation.ants.gouv.fr . Vous pourrez obtenir votre photo numérisée auprès de certains photographes agrées ou de cabines photos repérables par une petite pastille bleue "agrée service en ligne ANTS" . Le permis arrivera directement chez vous, par courrier. Les Périgourdins qui veulent payer par chèque devront se déplacer. Interrogée par France Bleu Périgord ce jeudi matin sur le sujet, la préfète de Dordogne a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un recul des services publics : "il s'agit de service public en plus !"

Deux médiateurs avec ordinateur à la préfecture

Si vous n’êtes pas très à l'aise avec internet ou si votre débit n'est pas suffisant, deux médiateurs numériques vous attendront à la préfecture avec des ordinateurs et pourront effectuer les démarches pour vous. Quant aux 24 agents de la préfecture qui travaillaient aux guichets permis et cartes grises, ils vont être redirigés vers d'autres missions. Le hall d'accueil de la préfecture devrait lui être réorganisé.

Sur cette carte, retrouvez en orange les communes qui peuvent recueillir vos demandes de carte d'identité et de passeport. Il y en a aujourd'hui 17 dans le département. Douze maisons de service public accueillent aussi le public en Dordogne.