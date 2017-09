Dordogne : les habitants de Brouchaud construisent un four à pain solidaire

Les travaux du four à pain solidaire, associatif et communal ont commencé ce samedi à Brouchaud, ville de la fête du pain. Il servira pour la fête du pain mais aussi pour tous les habitants qui voudront l'utiliser pour des festivités.

Brouchaud, ville de la fête du pain, qui n'a pas de four à pain ? Ça commençait à devenir impensable pour les habitants de cette petite commune qui rassemblent chaque année un millier de personnes pour leur fête annuelle autour de la baguette. Alors, il y a trois ans, le comité des fêtes s'est décidé : il faut construire un four à pain.

Trois ans plus tard, les 16 000 euros de fonds collectés, les matériaux donnés par les entreprises du coin et les mains d'une dizaine de bénévoles trouvées, les travaux ont commencé ce samedi sur le terrain de l'ancienne école communale, aujourd'hui, salle des fêtes.

La porte traditionnelle du futur four à pain achetée dans les environs pour une centaine d'euros. © Radio France - Caroline Pomes

"Il y a quarante ans, il y avait une boulangerie dans le village. Quand elle a disparue, elle a emporté avec elle, la petite station essence et surtout la vie du village. Avec ce four, on voudrait que les habitants se retrouvent de nouveau. " - Alain Buisson, président du comité des fêtes.

Le four à pain sera terminé dans au moins un an et demi

Le four à pain ne sera terminé que dans "au moins un an et demi", selon le président du comité des fêtes, Alain Buisson. Il sera utilisé pour la fête du pain, tous les mois de juillet. Mais les habitants pourront également le réserver pour une soirée pizza entre amis. Des poulets seront également cuits certains dimanche pour réunir les habitants de Brouchaud.

"Le but est de refaire vivre le village qui avait un peu perdu son âme depuis des années avec la fermeture de la boulangerie et de la station essence. Heureusement, le bar et le restaurant du village maintiennent un peu de vie mais il en faut encore plus", s'enthousiasme Alain Buisson, natif de Brouchaud et qui rêve que d'une chose revoir encore et encore son village en fête.