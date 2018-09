Vitrac, France

A Vitrac, en Dordogne, à une petite dizaine de kilomètres de Sarlat, la totalité du conseil municipal a démissionné ce lundi, mettant fin à une crise qui durait depuis maintenant des années. Peu de temps après leur élection, une partie des adjoints et des conseillers municipaux, pourtant élus sur une seule et même liste, se sont opposés au maire. Les élus frondeurs exigeaient en effet de Frédéric Traverse qu'il se lance dans deux gros chantiers: l'aménagement du bourg de Vitrac et la construction d'une aire de camping-cars à Monfort.

Deux projets trop importants pour les finances de la commune

Le maire Frédéric Traverse et ses conseillers restés fidèles ne le souhaitaient pas. Dans un contexte déjà difficile, le budget de la commune ne l'aurait pas permis, et pas question de contracter un nouvel emprunt. "Même la population n'était pas d'accord avec ces dépenses" explique Philippe Gorlier, désormais ex-conseiller municipal et proche du maire.

Un maire soutenu par une bonne partie de ses administrés

"Le maire a été très soutenu" assure Philippe Gorlier. Au point que des autocollants "Vitrac touche pas à mon maire" ont fait leur apparition sur les voitures et qu'une pétition a vu le jour. Malgré cela, les huit élus frondeurs ont réussi lors d'un vote en juillet dernier à retirer au maire ses délégations rendant la gestion de la commune impossible. Jusqu'au dernier épisode en date, la démission collective.

L'abcès a donc été crevé. L'adjointe à l'origine de la fronde (qui n'a pas souhaité s'exprimer) est rentrée chez elle en région parisienne. Sa maison de Vitrac est désormais en vente.

Afin de gérer les affaires courantes de la commune, la préfecture va maintenant nommer des administrateurs. Une fois reçue la toute dernière lettre de démission, de nouvelles élections seront convoquées dans un délai de trois mois.