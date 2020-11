Dordogne : les Jardins d'Eyrignac récompensés une nouvelle fois par le label Tourisme et Handicap

C'est une bonne nouvelle partagée sur Instagram par les Jardins d'Eyrignac. Le site touristique annonce ce dimanche que son label "Tourisme et handicap" a été renouvelé et qu'en plus, il a obtenu la labellisation pour le handicap moteur. Les Jardins ont déjà les labels pour le handicap auditif et mental depuis 2004.

En France, près de 5.500 prestataires sont labellisés Tourisme et Handicap.