Dordogne : les jeunes périgourdins testent leurs jouets de Noël

Les cadeaux de Noël à peine déballés, il est temps de les tester. Ce dimanche matin, Baptiste et Lise roulaient déjà avec leur nouvelle trottinette dans le parc de l'Eglise Saint-Martin à Périgueux

"Je suis trop content !" Baptiste, 7 ans ne s'arrête plus. Il tourne à vive allure dans le parc de l'Eglise Saint-Martin de Périgueux. Il monte, descend, freine et dérape avec sa nouvelle trottinette, fraîchement déballée de son papier cadeau. Ce petit Périgourdin l'avait commandée au père-noël et ce dimanche matin, c'est avec un grand enthousiasme qui la teste dans le parc, sous le regard attendri de ses parents.

"J'ai été gâtée parce que le père Noël est gentil et que je l'aime beaucoup !"- Lise, 5 ans

Sa petite sœur, Lise de 5 ans, a eu elle la version féminine, la tant voulue par les petites filles, la trottinette version Reine des neiges. Levée depuis 7 heures du matin, elle pensait déjà "au réveil et aux cadeaux quand elle s'est couchée la veille", raconte son père, Nicolas. Alors à peine déballée, elle a voulu la tester donc direction le parc pour cette famille périgourdine.

Parents gâtés

Un drone, des barbies, du coloriage.... les deux frère et sœur listent leurs cadeaux. "C'était un Noël raisonnable", rit le père de famille même si il y en avait tellement qu'une partie des cadeaux avait été déposée sur le canapé par le père Noël, caftera le fils. Mais si les enfants ont été gâtés, les parents aussi. Le père porte fièrement son écharpe quant à la mère, une nouvelle montre au poignet. Mais le plus beau cadeau, c'est tout de même de voir leurs enfants heureux en ce matin de Noël.