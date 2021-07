On cherche la fraîcheur à Périgueux. Traditionnellement, ceux qui ne partent en vacances se rendent au parc des arènes où il était possible de se baigner dans la fontaine. Desormais, il y a des jeux d'eau qui attirent beaucoup moins de monde. Certains regrettent cette transformation.

Dordogne : Les jeux d'eau du parc des arènes n'attirent plus que des touristes

C'était ainsi depuis des années à Périgueux : lors des grosses chaleurs, on se rendait au parc des arènes pour sa baigner dans la fontaine transformée en piscine pleine de gamins. Plus de baignade desormais, la fontaine a été bouchée, remplacée par des jeux d'eau. Des douches qui dispensent des jets d'eau ou de l'eau brumisée.

Des touristes guidés au parc des arènes par l'office de tourisme

On ne croise plus guère que des touristes dans la parc des arènes. Thomas, de passage, originaire de Lyon, raconte comment l'office de tourisme l'a envoyé vers le parc alors qu'il cherchait un peu d'air pour son petit garçon. Isabelle, en provenance de Bretagne a également été conseillée par l'office de tourisme alors qu'elle cherchait un parc ombragé pour pique-niquer avec son mari.

Les habitants de Périgueux desertent les lieux

"Les habitants de périgueux, habitués, ne sont plus là", constate Francis, retraité avec quatre enfants à ses côtés. Sa filleule, ses deux frères et sa soeur. Francis explique qu'il n'a qu'une petite voiture et qu'il ne peut pas emmener les enfants à la mer. Mais il est en colère parce qu'on lui a pris ce lieu unique de baignade à Périgueux. "Ca c'est pas bien dit-il. Il aurait mieux valu laisser les bacs. Depuis qu'ils ont mis ça , il y a moins de personnes. Il y a a beaucoup de gens qui se plaignent que la mairie a enlevé les bacs à eau. Moi, je dis que c'était mieux avant".