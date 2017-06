Dordogne : les maires ruraux furieux de ne plus pouvoir délivrer de cartes d'identités

Depuis le premier mars dernier, seules 20 mairies de Dordogne peuvent désormais délivrer des cartes d'identité. Plus de 70 élus ont déjà signé une pétition pour protester contre cette décision. Car pour eux, elle affaibli encore un peu plus le service public en zone rurale

La colère de dizaines d'élus locaux de la Dordogne. Près de 70 ont déjà signé une pétition pour le maintien en mairie du service des cartes d'identité. Parmi eux, une trentaine de signatures de maires dont celles du président de l'association des maires ruraux.

Depuis le 1er mars en effet, seules 20 mairies sur 520 en Dordogne sont désormais habilitées à délivrer des cartes d'identité. C'est une conséquence de la loi NOTRe sur la réforme territoriale. Insupportable pour de nombreux maires, qui dénoncent la mise à mort des communes rurales.

Car certains citoyens doivent désormais faire des dizaines de kilomètres pour aller renouveler leur carte d'électeur.

Des délais qui s'allongent

"Dans certains coins du Périgord, il faut faire 70 km pour aller demander une carte, puis 70 pour aller la retirer. Il suffit que vous ayez oublié un document, et c'est 70 km de plus. De fait, le service de la carte d'identité n'est plus gratuit" explique Gérard Queval, conseiller municipal à Saint Léon sur l'Isle, à l'origine du mouvement.

Pas facile en plus pour les personnes âgées ou handicapées de se déplacer. Et les délais s'allongent dans les communes habilitées à prendre des demandes : il faut déjà attendre un mois à Montignac pour obtenir sa carte.

Pour Alain Castang maire de Rouffignac de Sigoulès et président de l'association des maires ruraux de la Dordogne, c'est juste inacceptable. Le citoyen qui vit en zone rurale est selon lui encore une fois défavorisé, et c'est un déni de démocratie, une rupture de l'égalité.

"C'est un déni de démocratie, c'est un service public vital qui va encore disparaître en zone rurale, après la poste, EDF et tout le reste on s'attaque maintenant à l'état civil... A la Révolution, la démocratie a démarré par la commune, aujourd'hui on s'attaque à la commune, donc on s'attaque à la démocratie" estime l'édile.

Des motions vont maintenant être votées dans de nombreux conseils municipaux. Les maires prévoient également de demander rapidement une entrevue avec la préfète de la Dordogne sur ce dossier ainsi que de rencontrer les futurs députés qui sortiront des urnes après les législatives. La pétition déjà signée par les maires sera mise à la disposition du public à l'entrée de nombreuses mairies dès lundi.