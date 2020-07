Dordogne : les militaires de l'opération Sentinelle arrivent pour sécuriser les sites touristiques

27 militaires de l'opération Sentinelle seront déployés à partir de demain mardi en Dordogne. Ils viennent sécuriser les sites touristiques et les manifestations de l'été.

Pour la cinquième année consécutive, des militaires de l'opération Sentinelle s'installent pour l'été en Dordogne. 27 militaires du 94 ème régiment d'infanterie de Sissonne seront déployés à partir de demain mardi 07 juillet dans la vallée de la Dordogne et de la Vézère. Jusqu'à la fin du mois d'août, ils viennent prêter main forte aux forces de l'ordre, policiers et gendarmes, pour sécuriser les sites touristiques et les manifestations.

Assurer la sécurité des sites touristiques et des manifestations de l'été

Cette année, le contexte est particulier. Le Covid a provoqué l'annulation de beaucoup de manifestations comme la Félibrée, le festival des jeux du théâtre de Sarlat ou encore le festival Mimos de Périgueux. Mais d'autres manifestations comme les marchés gourmands ou encore des spectacles de théâtre de rue comme à Sarlat, sont maintenus. Comme chaque année, les militaires vont également assurer la sécurité de certains sites touristiques comme le centre international d'art pariétal Lascaux à Montignac.