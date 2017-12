Dordogne, France

Voilà 15 ans que les motards en colère du 24 enfourchent leurs cylindrés pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés de Dordogne. A Périgueux, Mussidan, Coursac, Terrasson et bien d'autres villes du département, ces motards au grand cœur ont récolté des jouets neufs ou d'occasion pour des enfants défavorisés. Une opération au profit des Restos du coeur.

Depuis début décembre une quinzaine de motards ont fait des centaines de kilomètres pour récolter les jouets donnés par des Périgourdins. A chaque étape, ils sont accompagnés par un camion des Restos du coeur qui les aide à transporter les jouets.

C'est ensuite dans le grand entrepôt des Restos du coeur à Coulounieix Chamiers que tous les jouets sont comptés, triés, contrôlés et même lavés avant d'être envoyés dans les 29 sites de distribution des Restos en Dordogne.

Des milliers de jouets arrivent dans l'entrepôt avant d'être triéset distribués aux enfants © Radio France - Manon Derdevet

Chaque jour de collecte, ces motards pas si en colère que ça partent à l'aube et rentrent tard pour récolter le plus d'objets possibles. Lionel fait partie de ce petit groupe de motards généreux et pour lui "ça permet aux enfants de Dordogne de continuer à croire à la magie de Noël."

"D'année en année on récolte plus de jouets mais chaque année on se rend aussi compte que ce n'est pas assez parce que le nombre de bénéficiaire des Restos augmente et les enfants sont directement impactés par cette hausse de la précarité. Nous voulons que les enfants aient un cadeau au pied du sapin comme tout le monde et qu'ils ne se sentent pas différents parce que leurs parents n'ont pas de travail" explique Lionel

Les jouets sont triés puis les peluches sont lavées avant d'être données aux enfants © Radio France - Manon Derdevet

L'année dernière les motards avaient récolté 3.000 jouets. Cette année s'annonce déjà moins bonne, les motards espèrent à peine avoir 2.000 cadeaux.

Mais une dernière récolte aura lieu ce dimanche, ce sera à Périgueux devant l'ancienne mairie.